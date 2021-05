La classifica di Serie A e i marcatori delle gare odierne della 35a giornata, da Parma-Atalanta a Benevento-Cagliari

L’Atalanta stravince a Parma e si mantiene in zona Champions League. Oggi, nelle gare delle ore 15 della 35a giornata di Serie A, i nerazzurri hanno avuto la meglio sui ducali grazie alle reti di Malinovskyi, Pessina, Mirancuk e Muriel (doppietta). Nelle altre gare, decisive per la lotta salvezza, il Benevento è caduto in casa contro il Cagliari, mentre il Torino ha solo pareggiato in casa del Verona. Con questi risultati, rischia grosso la formazione di Pippo Inzaghi, che ora vede allontanarsi pericolosamente la zona salvezza.

Benevento-Cagliari 1-3: 1′ Lykogiannis (C), 17′ Lapadula (B), 64′ Pavoletti (C), 93′ Joao Pedro (C)

Verona-Torino 1-1: 86′ Vojvoda (T), 88′ Dimarco (V)

Parma-Atalanta 2-5: 12′ Malinovskyi (A), 52′ Pessina (A), 77′, 85′ Muriel (A), 78′ Brunetta (P), 85′ Sohm (P), 93′ Mirancuk (A)

Classifica Serie A: Inter punti 85, Atalanta 72, Napoli 70, Juventus* 69, Milan* 69, Lazio* 64, Sassuolo, 56 Roma* 55, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese e Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino* 35, Cagliari 35, Spezia 34, Benevento 31, Parma 20, Crotone* 18

* una partita in meno