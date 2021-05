Paulo Fonseca ha commentato la vittoria di oggi contro il Crotone soffermandosi anche sull’arrivo di Mourinho

Roma-Crotone si è chiusa con un netto 5-0 per i giallorossi di Paulo Fonseca che a ‘Sky Sport’ ha commentato: “Era importante gestire la stanchezza di qualche calciatore. Darboe sta molto bene e sta dimostrando la qualità che ha. Reynolds è arrivato in un calcio totalmente diverso e ha bisogno di tempo. Abbiamo bisogno di farlo giocare, ha qualità ma gli serve tempo. Secondo tempo con lo United? Penso che la strategia fosse corretta”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-CROTONE: Mayoral l’ammazza-piccole, Messias non punge

MOURINHO – “Mourinho è stato molto corretto con me, e molto onesto. Abbiamo parlato. Non c’è nessun problema, ho un buon rapporto con lui. In Italia? Vediamo. In questo momento non posso dire niente“.