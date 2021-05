Mai banale Serse Cosmi: il tecnico del Crotone bacchetta i suoi in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni

Serse Cosmi si presenta in conferenza stampa per commentare il brutto ko con la Roma all’Olimpico. Il tecnico del Crotone, come sempre, non è mai banale: “Oggi ci siamo trovati dei debuttanti, con tutto il rispetto per la Roma. I giallorossi hanno mascherato le proprie disattenzioni e debolezze difensive con la capacità di fare gol. Noi purtroppo facciamo fatica a segnare in questo periodo, una fatica enorme, e siamo rimasti gli stessi nella maniera di subire gol”. Sulla prestazione: “Io non ero contento di come avevamo giocato il primo tempo, ma eravamo ancora in partita. Eravamo tutti dietro la linea, lo puoi fare se poi riparti e crei difficoltà. Si vedeva che prima o poi con quell’atteggiamento eravamo destinati a subire tanti gol. Se non avessimo subito preso l’1-0 poteva essere un’altra partita. Poi potevamo pareggiarla, invece abbiamo preso due gol in pochi minuti. Non mi è piaciuta la maniera in cui ci siamo trascinati alla fine, perché devi comunque salvare il risultato, cambia tantissimo a livello di orgoglio. Ci siamo consegnati nei minuti finali, non dico alla Primavera della Roma, ma più o meno la situazione era quella“.

Cosmi continua facendo una sorta di bilancio delle ultime partite: “Con l’Inter gli altri perdono in maniera più netta, a 20 minuti dalla fine noi eravamo ancora lì. Oggi invece facciamo fatica a realizzare ma facciamo errori di deconcentrazione anche imperdonabili. Abbiamo fatto un fallo al limite, poi eravamo tutti girati. Lo paghi in tutti i campionati, soprattutto in Serie A. Non puoi concedere questi episodi. Siamo approssimativi e superficiali in alcune cose”.

Su Ounas: “Migliore in campo? Ha fatto una grande partita. E’ un ospite in una squadra di bassa classifica. Uno come lui dovrebbe, e dico dovrebbe perché se è qui ci sarà un motivo, giocare altrove e io guardo il giocatore. Ha fatto una partita di grande livello, ma per me non è una sorpresa”.

Come dicevamo, mai banale Serse Cosmi: “Dalle ultime tre mi aspetto risultati diversi. Non lo dico per me stesso ma per la città, la società e i giocatori. Questa situazione di classifica ti dà pochi vantaggi. La serenità con cui puoi andare in campo, anche se difficilmente questa si concilia con le partite ma in alcuni momenti ti può aiutare. E giocare a livello egoistico, perché qualcuno magari può farsi vedere. Qualcuno può restare, alcuni possono tornare dai prestiti o andare altrove. Si può giocare per se stessi dando il massimo per farsi vedere. Mi appello soprattutto a questo. Mi aspetto che diano tutto per se stessi quelli che vanno in campo. Sarebbe sufficiente per fare almeno la prestazione. Poi certo, per questo mestiere e il campionato bisogna dare tanto per se stessi e tanto per la squadra. Ma questo nel breve periodo potrebbe essere sufficiente”.