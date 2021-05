Gasperini ha parlato dopo Parma-Atalanta e ha fatto un annuncio di mercato sul suo futuro

Gian Piero Gasperini si concentra sul momento della sua Atalanta ma dà uno sguardo al futuro. Il tecnico ha parlato anche di mercato dopo la vittoria odierna contro il Parma: “Credo che l’obiettivo sul mercato deve essere sempre quello di migliorare la propria squadra e posizionarsi in fasce alte – spiega a ‘Sky Sport’ – C’è molta incertezza per le coppe e il campionato. Il calcio ha bisogno di un’organizzazione uguale per tutti. Malinovskyi? Le cose migliori le ha fatte giocando da attaccante, in posizione centrale rischia di essere un po’ sprecato nel gioco. Ha avuto un’evoluzione fantastica. In questo momento abbiamo l’obiettivo di raggiungere la Champions, sono dispiaciuto nei confronti di alcuni ottimi calciatori che ho penalizzato”.

Gasperini ha parlato anche del suo futuro e delle voci sulle big europee: “Ho un contratto lunghissimo con l’Atalanta e sto veramente bene. Tutti i giorni vengono fuori contatti, ma non c’è nessun tipo di contatto. Fanno piacere le voci? Indubbiamente sì. Se qualcuno vuole parlare con me io dico che bisogna parlare prima col presidente e con me dopo il 24”.