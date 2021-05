Pagelle e tabellino di Roma-Crotone, match valido per la 35esima giornata della Serie A 2020/21

Roma

Fuzato 6: poco chiamato in causa, a metterlo in difficoltà è più che altro il retropassaggio di Ibanez. Forse tocca col braccio in area, si salva in qualche modo.

Karsdorp 6: spinge poco, anche se quando lo fa mette palloni di grande qualità. Con Reca fa 0-0. Poi cresce alla distanza, libera la sua corsa e confeziona un bell’assist (anche se era più facile tirare) per Mkhitaryan.

Kumbulla 6: controlla bene la situazione, cerca di non alzarsi troppo per non andare all’uno contro uno con Simy o Ounas. Per il resto pomeriggio abbastanza tranquillo.

Ibanez 5,5: il più sollecitato nel primo tempo, chiude bene la maggior parte delle volte ma Ounas in velocità è un brutto cliente. Ogni tanto gli scappa, sbaglia il retropassaggio a Fuzato che rischiava di complicare le cose. Dal 45′ Jesus 6: fila tutto liscio per il brasiliano, anche perché il Crotone si affida esclusivamente a folate individuali che la Roma neutralizza di reparto. Forse oggi gli ultimi minuti con la maglia giallorossa.

Reynolds 5,5: decisamente più a suo agio col passare delle presenze, anche se un avversario già retrocesso un po’ facilita le cose. Qualche spunto discreto, c’è ancora da lavorare. Dal 59′ Santon 6: partita attenta, preciso col pallone tra i piedi.

Cristante 6: parte a rilento, guida poco il centrocampo che prende diverse imbucate. Decisamente meglio quando si tratta di impostare e provare a verticalizzare. Dall’80’ Zalewski sv

Darboe 6,5: cresce col passare dei minuti, deve trovare inizialmente le misure ma tutto normale. Il ragazzino ha personalità da vendere, spesso è elegante per come esce col pallone. Dall’80’ Bove sv

Pedro 6,5: probabilmente il migliore in campo della Roma. In tutta la partita è il più pericoloso, attacca da tutte le parti e si fa trovare un paio di volte anche a difendere in area. Frizzante. Poi la grande palla a Mkhitaryan in occasione del gol. Dal 67′ Pastore 6: il giocatore c’è, non si discute, ma non è che lo vediamo oggi. Fa il suo.

Pellegrini 7: fatica un po’ a mandare in porta i compagni, è sempre ben schermato e infatti ad alzarsi per creare di più è Cristante. Aggiusta di parecchio la mira nel secondo tempo con due gol nello spazio di 3 minuti. Ottimo anche il pallone per Karsdorp nel 4-0.

Mkhitaryan 6,5: alterna cose buone a cose meno buone. Nel primo tempo manca precisione, prende pure un palo un po’ strano da zero metri. Forse non fortunato, forse non bravo lui. Si riscatta con l’assist e poi anche il bel gol in spaccata.

Mayoral 7: primo tempo praticamente inesistente. Ha una quantità di palloni giocabili vicina allo zero. Nella ripresa un po’ meglio, bravo e spietato nel vantaggio, ha un’altra ottima chance ma strozza il tiro. Poi si risarcisce col 5-0 conclusivo, aiutato da una deviazione. Quinto gol su dieci totali contro una neopromossa.

All. Paulo Fonseca 6,5: risponde al Sassuolo e torna settimo con una prestazione normale. Il destino (di questo campionato) resta nelle sue mani. E con la difesa a quattro due su due. Così, tanto per dire. Il derby resta il pensiero principale.