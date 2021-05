Milinkovic-Savic ha subito una frattura al naso nel match contro la Fiorentina: intervento riuscito, il comunicato ufficiale della Lazio









Ansia in casa Lazio. Durante il match contro la Fiorentina, il centrocampista Milinkovic-Savic aveva rimediato un infortunio, procurandosi una frattura alle ossa nasali. Nella mattinata di oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Lo rende noto la stessa società tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali: “Si comunica che nella mattinata odierna il calciatore Sergej Milinkovic-Savic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nel corso della partita Fiorentina-Lazio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si legge, poi, nell’annuncio: “L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito in data odierna presso la Clinica Paideia dal Prof. Piero Cascone e dalla sua equipe alla presenza del Prof. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività”. Ritorno in campo da stabilire, quindi, per il serbo, che salterà sicuramente il match infrasettimanale contro il Parma ed è non poco a rischio per il derby contro la Roma in programma sabato prossimo.

Emanuele Tavano