Juventus-Milan, i tifosi caricano la squadra a Milanello

Quella di questa sera è forse la partita più importante della stagione per Juventus e Milan. Lo scontro diretto dell’Allianz Stadium deciderà con ogni probabilità le sorti delle due squadre nella prossima annata europea. Appaiate a pari punti, entrambe hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Chi invece uscirà sconfitto sarà quasi fuori dalla Champions League e in ogni caso sarà un ‘dramma’ sportivo. La Juve dopo nove scudetti di fila e con un bilancio non proprio roseo, il Milan dopo un campionato in cui ha per larga parte addirittura lottato per lo scudetto.

In ogni caso non sarà lo stesso senza i tifosi, che però non potendo entrare allo stadio hanno fatto sentire il loro calore in un altro modo. Centinaia di sostenitori del Milan oggi hanno infatti salutato la partenza del pullman della squadra in direzione Torino. Cori, fumogeni e bandiere, uno spettacolo tutto rossonero a Milanello. Per quella che si preannuncia come una delle partite più importanti della storia recente di Pirlo, Pioli ed entrambe le società.