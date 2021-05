Juventus-Milan, le probabili formazioni | Bonucci verso la panchina

Le probabili formazioni di Juventus-Milan, Pirlo verso l’esclusione di Bonucci: in panchina pronta la coppia de Ligt-Chiellini

Tensione altissima per il big match che chiuderà il 35esimo turno di Serie A. Juventus e Milan si giocano un vero e proprio spareggio per la Champions League: chi uscirà sconfitto dall’Allianz Stadium rischia di compromettere seriamente la corsa al quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League, peraltro, potrebbe essere fondamentale anche per il futuro delle due panchine. Andrea Pirlo starebbe valutando l’esclusione di Leonardo Bonucci dall’undici titolare: in difesa dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Chiellini e de Ligt.

Davanti permane il ballottaggio tra Alvaro Morata e Paulo Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo, con lo spagnolo che sembra essere in vantaggio. Anche la formazione scelta da Stefano Pioli potrebbe riservare delle sorprese: in particolare, ad agire dietro a Zlatan Ibrahimovic, dovrebbe esserci Brahim Diaz. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Chiesa; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli