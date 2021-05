La Juventus è caduta all’Allianz Stadium contro il Milan di Stefano Pioli: le principali colpe vengono attribuite a Cristiano Ronaldo ed Andrea Pirlo











La Juventus ora rischia grosso. La sconfitta interna contro il Milan di Stefano Pioli, in quello che era un vero e proprio spareggio per la Champions League, ha seriamente complicato i piani della Vecchia Signora nella quale spiccano come protagonisti in negativo Cristiano Ronaldo ed Andrea Pirlo. I tifosi su Twitter infatti invocano l’esonero del tecnico bianconero e definiscono il portoghese “irritante”.

ECCO ALCUNI TWEET

Questa sera #Pirlout Mandarlo subito via, se no perdiamo anche la EL. #JuveMilan — carmelo (@carmelo_lipari) May 9, 2021

Non so che dire…se non #Pirlout veramente una depressione questa squadra #JuveMilan — 7ragonJ (@j_7ragon) May 9, 2021

A maggio non abbiamo un gioco .

Cosa deve ancora combinare Pirlo per essere esonerato ?

Se la dirigenza lo esonerava due mesi fa vincevano il decimo scudetto.

Allenatore incapace https://t.co/HIbjE3m2Uo — Andrea Irbetti (@irbetti) May 9, 2021