Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli, dopo il rotondo 3-0 rifilato alla Juventus nello scontro diretto dell’Allianz Stadium

E’ raggiante Stefano Pioli dopo il roboante 3-0 ai danni della Juventus nello scontro Champions dell’Allianz Stadium. Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore rossonero: “Penso che la partita perfetta non esista, ma questa sera ci siamo andati molto vicini. Abbiamo giocato con grande determinazione e spirito di sacrificio. Ma adesso dobbiamo subito voltare pagina è pensare a mercoledì, sarà una partita importante che quella di oggi. Dovremo giocare con la massima attenzione le ultime gare da qui al termine del campionato. Vogliamo costruire qualcosa d’importante per questa società e per i tifosi. Sono molto contento soprattutto per loro, dopo la dimostrazione d’affetto di questa mattina a Milanello”.

Pioli risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla scelta di puntare su Brahim Diaz dall’inizio e sul futuro di Tomori: “Parliamo sempre delle strategie per le singole partite, per cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo pensato di giocare col possesso palla e con i due trequarti, affidandoci in quella posizione a Calhanoglu e Brahim. Ho la fortuna di avere una squadra dove ogni singolo elemento è preparato a livello tecnico, tattico e mentale per rendere al meglio per il Milan. Tomori? Penso che l’intenzione mia, della società e del ragazzo sia chiara. Vedremo a fine campionato cosa succederà”.

Infine, il tecnico rossonero si sofferma sulle condizioni di Ibrahimovic: “Sono preoccupato, sì. Non stava già bene in settimana, ha stretto i denti per scendere in campo questa sera. E’ un po’ dolente su quel ginocchio: il dolore gli è aumentato durante la partita. Vedremo come starà nei prossimi giorni”.