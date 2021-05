Prima del calcio d’inizio di Juventus-Milan ha parlato Fabio Paratici per presentare la sfida ma anche per parlare di mercato e futuro









Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato Fabio Paratici prima di Juventus-Milan: “Dieci anni sono un’eternità nel calcio. Oggi la partita ha un valore di classifica molto importante ma rimangono poi altre tre gare. È importante senza andare troppo a ritroso. A noi fa sempre piacere averlo con noi (John Elkann ndr.), il peso specifico che ha lo conosciamo tutti. Donnarumma? Le voci di mercato sono nel caso di tantissimi calciatori sulla bocca di tutti. Il mercato dura tutto l’anno e le abbiamo vissute normalmente. Come ci sono voci per altri calciatori ci sono anche per lui. Donnarumma è un giocatore bravo del Milan. Siamo concentrati su Juve-Milan”.

FUTURO – “Qui in Juventus le decisioni sono sempre state prese collegialmente da me, dal presidente da Nedved, prima anche da Marotta. La decisione è sempre stata quella sposata da tutti. Mio futuro? Noi siamo tutti molto concentrati sul risultato da raggiungere. Chiediamo ai calciatori di essere concentrati e lo pretendiamo anche da noi stessi. Il mio contratto è stato in scadenza tante volte in questi anni. Non è mai stato un problema. A tempo debito se ne parlerà”.