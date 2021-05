Prima del calcio d’inizio di Juventus-Milan ha preso la parola anche Paolo Maldini che si è soffermato anche su Donnarumma

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per presentare la gara e non solo: “Stiamo bene, naturalmente l’obiettivo è quello di crescere. Trovarci in queste condizioni adesso, non è quello che ci aspettavamo, ma siamo qui e ce la giochiamo. Donnarumma? L’ho visto bene, concentrato, sereno e determinato per raggiungere l’obiettivo Champions League. Con Elkann abbiamo parlato dei miei figli, della terza generazione Maldini all’interno del Milan, era molto affascinato da questa cosa. Ci giochiamo una stagione, è ancora nelle nostre mani l’obiettivo, fino a stasera almeno. In questi casi, l’esperienza ad alti livelli aiuta, però anche l’incoscienza dei giovani può anche darti una mano”.

Maldini ha concluso: “Mourinho? Gli ho mandato un messaggio, credo che il suo arrivo faccia bene a tutti e sia anche uno stimolo, ritrovare un allenatore che fa diventare questa vetrina importante. Pioli confermato a prescindere dalla Champions League? È corretto“.