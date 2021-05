Arrivano le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: esclusione a sorpresa decisa da Pirlo per la sfida Champions









L’ora si avvicina, Juventus-Milan dirà molto sulla corsa Champions. I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali. Tutto come previsto per Pioli che schiera l’undici titolare con Ibrahimovic come terminale offensivo e la coppia difensiva Kjaer-Tomori. Sorprende invece Pirlo che lascia fuori Danilo e lancia Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni di difesa. Fuori anche Bonucci con de Ligt e Chiellini titolari. Sulle fasce McKennie e Chiesa a centrocampo. In attacco Morata preferito a Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli