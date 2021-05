Juventus-Milan, sono 24 i convocati di Pioli: squadra al gran completo per il decisivo spareggio nella corsa alla Champions League









La sfida tra Juventus e Milan è sempre stata una classica del calcio italiano e non solo, ma bisogna di certo tornare indietro nel tempo per ritrovare una gara tra queste due squadre di così grande importanza e con in palio qualcosa di prestigioso come la qualificazione alla Champions League. Un match carico di tensione, che la squadra di Stefano Pioli si prepara ad affrontare al gran completo. Il tecnico infatti ha diramato l’elenco dei convocati: sono 24 i giocatori partiti per Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, le scelte di Pioli: novità tra i rossoneri!

I convocati:

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu; Dalot, Hernandez, Kjaer, Tomori, Romagnoli, Kalulu, Gabbia, Calabria; Bennacer, Tonali, Meite, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Hauge; Leao, Rebic, Mandzukic, Ibrahimovic