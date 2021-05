Dusan Vlahovic grande protagonista di Fiorentina-Lazio con la doppietta che ha deciso il match: le sue parole nel post gara

Dusan Vlahovic tocca quota 21 gol in campionato. L’attaccante della Fiorentina con una doppietta ha steso la Lazio e nel post gara a ‘DAZN’ ha affermato: “Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa gara. Siamo contenti e orgogliosi di questa vittoria: abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il serbo ha avuto la meglio nel confronto con Immobile: “Difficile parlare di lui: è un grande calciatore che ha segnato tantissimi gol. Non vorrei dire nulla su questo paragone: sono all’inizio e spero di raggiungere il suo numero di gol”. Per farlo però si è messo da parte anche momenti non semplici: “Non ero scontento ma in difficoltà. Succede a tutti: ho giovane ed ho alti e bassi come tutti”.