Il match delle 18, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Roma e Crotone

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo l’eliminazione alle semifinali di Europa League per mano del Manchester United, la Roma torna in campo e, per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Crotone. I giallorossi di Paulo Fonseca, che verrà sostituito da José Mourinho a fine stagione, devono lottare per mantenere il settimo posto in classifica dagli assalti del Sassuolo. Di fronte si troveranno una squadra, i rossoblu di Serse Cosmi, già aritmeticamente retrocessi in Serie B ma vogliosi di dimostare il proprio valore, come già fatto nelle partite precedenti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CROTONE

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Reynolds; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas. All. Cosmi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 85, Atalanta 72, Napoli 70, Juventus* 69, Milan* 69, Lazio* 64, Sassuolo, 56 Roma* 55, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese e Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino* 35, Cagliari 35, Spezia 34, Benevento 31, Parma 20, Crotone* 18

* una partita in meno