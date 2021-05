Lunch match della trentacinquesima giornata, Genoa-Sassuolo verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo gli anticipi del sabato, sarà Genoa-Sassuolo ad inaugurare il palinsesto domenicale della trentacinquesima giornata di Serie A. Con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione, i padroni di casa vogliono fare risultato per sfruttare al meglio lo scontro diretto tra Benevento e Cagliari. I neroverdi, dal canto loro, non vogliono compiere passi falsi nella rincorsa al settimo posto che vuol dire Conference League. In caso di vittoria, la squadra di De Zerbi sorpasserebbe momentaneamente la Roma, in campo alle 18 contro il Crotone.

Formazioni ufficiali Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Ballardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Traorè, Djuricic; Raspadori. All. De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A:

Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina** 38, Genoa 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più