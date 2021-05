Mourinho ha già in mente alcuni colpi per iniziare al meglio il nuovo percorso con la Roma: nella lista dei desideri presente anche Sarabia

La Roma si prepara al nuovo corso con Jose Mourinho. L’annuncio dello ‘Special One’ ha entusiasmato a dir poco l’animo dei tifosi giallorossi, che non vedono l’ora che cominci la nuova stagione. Non basta, però, il ritorno del portoghese, serviranno sicuramente interventi sul mercato. A maggior ragione dopo l’ennesima stagione negativa per i capitolini. Mourinho avrebbe già in mente diversi nomi, che dovranno seguire la linea giovani soprattutto. Occhio, però, anche ad un giocatore in forza al PSG per il reparto offensivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Sarabia nel mirino di Mourinho

Il profilo in questione è quello di Pablo Sarabia, come rivela il portale ‘fichajes.net’. L’ala destra classe ’92 in forza al PSG non riesce a mettere in luce le proprie qualità per via della fortissima concorrenza di Neymar, Mbappe, Di Maria e Icardi. In Ligue 1, quest’anno, ha comunque collezionato numeri rilevanti, visti i suoi 10 gol e 5 assist in 25 partite di campionato.

Prestazioni e dati che Mourinho potrebbe valorizzare ulteriormente, da sempre molto bravo in questo aspetto. Il contratto dello spagnolo è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, la stessa con cui i parigini lo hanno acquistato dal Siviglia nel 2019. Situazione da monitorare, Mourinho studia la nuova Roma.

