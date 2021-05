La conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non è per niente scontata: arriva una suggestione come possibile sostituto

Quella di oggi può essere una giornata fondamentale per il futuro di Andrea Pirlo. Questa sera all’Allianz Stadium arriva il Milan, per un match che ha tutta l’aria di essere uno spareggio per la Champions League. La conferma del tecnico bresciano sulla panchina della Juventus passa anche dalla sfida coi rossoneri, ma anche l’arrivo nelle prime quattro posizioni della classifica potrebbe non bastare. I dubbi della società sulla prima stagione di Pirlo alla guida dei bianconeri potrebbero tramutarsi in un esonero in estate. Intanto, arriva una suggestione sul possibile sostituto per la panchina della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | Marocchi: “Io prenderei Gattuso”

Il dibattito sul futuro della panchina della Juventus prosegue in tutti i salotti televisivi. Ai microfoni di ‘Sky’, Marocchi ha espresso la propria opinione: “Se vogliono mandare via Pirlo, perché non prendere Gattuso? A mio parere, l’attuale allenatore del Napoli può sedere su qualunque panchina”. Il valzer delle panchine in Serie A, iniziato con l’annuncio della Roma su José Mourinho, potrebbe coinvolgere anche i partenopei. Il tecnico calebrese potrebbe rompere con De Laurentis che, come raccontato da Calciomercato.it, avrebbe trovato in Spalletti il candidato ideale per la panchina.

Anche la Juventus, però, sembra avere idee differenti per la propria panchina rispetto a Gattuso. In caso di addio con Andrea Pirlo, resta in pole position il ritorno di Massimiliano Allegri. Non è da sottovalutare, poi, la candidatura di Zinedine Zidane: il tecnico francese deciderà al termine della stagione se proseguire con il Real Madrid oppure se andare in cerca di una nuova avventura. Inoltre, nelle ultime settimane, sta iniziando a prendere forza una possibile conferma di Gattuso da parte di De Laurentiis. Insomma, il futuro delle panchine di Napoli e Juventus è ancora tutto da scrivere.