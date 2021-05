Calciomercato Juventus, sorpasso Mourinho | Roma in vantaggio per Isco

Dalla Spagna rivelano come l’arrivo di Mourinho avrebbe permesso alla Roma di sorpassare la Juventus per la stella del Real

In questo finale di stagione la Juventus si giocherà l’accesso alla prossima Champions League fino all’ultima giornata, mentre la Roma deve quantomeno confermare il settimo posto in campionato. Gli umori nelle due piazze, però, sono quasi opposti: i giallorossi hanno la certezza di chi sarà la guida tecnica in vista della prossima stagione, mentre a Torino vige l’incertezza. L’annuncio di José Mourinho in panchina ha riportato grande entusiasmo nella Capitale, anche nei confronti di una proprietà che sta confermando di avere grandi ambizioni. L’arrivo dello ‘Special One’ ed i sogni di gloria dei Friedkin potrebbero aver segnato un clamoroso sorpasso sul mercato alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, si complica Isco | Sorpasso della Roma di Mourinho

Da diverse stagioni la Juventus sta osservando la situazione di Isco a Madrid. Il trequartista andaluso, infatti, era già stato accostato ai bianconeri ai tempi di Massimiliano Allegri. La prossima estate, considerando anche il contratto in scadenza nel 2022 del giocatore, potrebbe essere quella del definitivo addio al Real Madrid: la ‘Vecchia Signora’, però, potrebbe essere stata superata dalla Roma. Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, Mourinho avrebbe individuato in Isco il rinforzo ideale per i giallorossi e la valutazione di 20 milioni sarebbe considerata conforme anche dalla proprietà.

La Roma, quindi, potrebbe sfruttare le incertezze sul futuro di Pirlo e le grane finanziare della Juventus per ‘soffiare’ Isco dal club piemontese. L’andaluso negli ultimi anni è uscito dai piani di Zinedine Zidane, che peraltro è fra gli allenatori in lizza per la panchina bianconera. Isco, inoltre, non è l’unico giocatore del Real seguito con attenzione da Paratici: come raccontato su Calciomercato.it, Juventus e Inter potrebbero dare l’assalto a Nacho. Sul trequartista andaluso, invece, sarebbe la Roma di José Mourinho ad essere in vantaggio al momento. L’effetto ‘Special One’ si starebbe già palesando anche sul mercato.