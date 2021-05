Stasera Juventus-Milan decisiva per la corsa in Champions League e il mercato: l’ultima per Cristiano Ronaldo









La sera di Juventus-Milan. Sfida Champions questa sera all’Allianz Stadium ma anche sfida mercato. In campo diversi calciatori che potrebbero essere alla loro ultima Juve-Milan: da Ronaldo a Dybala, passando per Donnarumma e Calhanoglu. Tante situazioni in bilico sulle quali Calciomercato.it ha chiesto un parere su Twitter. Per chi sarà l’ultimo Juve-Milan con la maglia attuale? Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A prevalere è stato Cristiano Ronaldo con il 38,8% di preferenze. A seguire Gigio Donnarumma con il 34,7%: sono loro i due maggiori indiziati all’addio a fine stagione.

Più staccato Dybala con il 22,4% di preferenze, mentre soltanto il 4,1% crede che Calhanoglu il prossimo anno giocherà con una maglia diversa da quella del Milan.