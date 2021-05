TABELLINO E PAGELLE SPEZIA-NAPOLI | Inarrestabile Osimhen, muro Manolas

Pagelle e tabellino del match Spezia-Napoli, anticipo del ‘Picco’ valido per la 35° giornata del campionato di Serie A

SPEZIA

Provedel 5.5 – Incolpevole sui tre gol del Napoli del primo tempo, sufficiente nelle altre giocate. Non commette errori in impostazione. Anche nella ripresa, non può nulla sul gol di Lozano

Vignali 5 – Colpevole sul gol di Zielinski: arriva con troppo ritardo sul movimento del polacco che ha tutto il tempo per metterla dentro

Ismajli 5 – Quando parte Osimhen è un problema, così come lo è anche quello di impostare con i compagni che fanno poco movimento

Chabot 4 – Sul secondo gol, quello di Osimhen, la differenza di velocità è impietosa, ma c’è anche tanto di suo in un errato posizionamento preventivo. Anche sul quarto gol, sale con enorme ritardo

Marchizza 4.5 – Tra Politano e Di Lorenzo c’è davvero da impazzire: pomeriggio molto complesso. Qualche spunto in avvio di ripresa, poca roba

Estevez 5 – Si vede poco nelle due fasi: spesso richiamato da Italiano, troppe volte nella morsa del fraseggio azzurro (78′ Acampora sv)

Ricci 5 – Si prende un’ammonizione che costa la prossima gara, la velocità del giro-palla del Napoli

Maggiore 5 – Lontano dagli abituali standard nel recupero palla e nella capacità di inserimento

Verde 5.5 – Qualche guizzo, sente molto la partita da napoletano: la giornata non gli consente di esaltarsi (46′ Piccoli – Entra bene in gara, ci mette determinazione ed arriva anche il quinto gol stagionale che regala una piccola speranza)

Agudelo 4.5 – Funge da falso nove, ma il suo è un primo tempo da falso in campo. Nella ripresa solo qualche leggero miglioramento (78′ Saponara sv)

Gyasi 5.5 – Nessuna giocata da registrare nel primo tempo, nessun problema per Di Lorenzo nel contenerlo. Nella ripresa si fa notare per il cross che, poi, porta al gol di Piccoli (68′ Farias 4.5 – Nulla da segnalare, se non qualche errore)

All. Italiano 5 – Da dimenticare il primo tempo, con prestazioni del genere la salvezza si complica. E parecchio.

NAPOLI

Meret 7 – Sempre presente nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa. Bella parata su Estevez prima del gol inevitabile di Piccoli

Di Lorenzo 7 – Motorino infaticabile, si sovrappone con costanza a Politano, sforna l’assist del primo gol fondamentale per la vittoria azzurra

Rrahmani 6.5 – Preciso nelle chiusure in un pomeriggio non difficile, nella ripresa qualche calo di tensione come nel caso del gol di Piccoli

Manolas 7 – Cerca sempre l’anticipo, fa il Koulibaly in una gara semplice da gestire, regala la sensazione di poter prendere in mano la difesa in maniera sicura per le prossime gare

Hysaj 6.5 – Ispirato, cerca anche il colpo a giro per far gol. Puntuale in fase di non possesso, qualche difficoltà in più nella ripresa (69′ Mario Rui – 25 minuti di ordine e gestione)

Demme 7 – Inutile ribadire come sia fondamentale, imprescindibile per questo Napoli. Stringe gli spazi agli avversari, li apre ai compagni

Fabian Ruiz 6.5 – Qualche appoggio sbagliato in uscita, nel complesso il solito lavoro importante nel possesso azzurro

Politano 6.5 – Marchizza se lo ricorderà per un po’: lo punta ad ogni azione, trova sempre una buona giocata, anche se manca la giusta freddezza in un paio di circostanze (76′ Lozano 7 – Entra con l’argento vivo addosso, mette dentro il gol che chiude la gara)

Zielinski 7 – Imbarazzante la bellezza del suo calcio: mette dentro il primo gol con uno smarcamento da argentino dell’area di rigore, mette l’assist per il secondo da trequartista brasiliano. Difficile aggiungere altro, anche se nel secondo tempo si vede meno (69′ Mertens sv – Entra per uscire, sfortunato. 76′ Elmas 6 – Ordinato, non serve altro nel finale)

Insigne 7.5 – La qualità è altissima, come in occasione dell’assist per il terzo gol. Giocate, gioco cucito ed una sicurezza da numero dieci della nazionale, anche nel corridoio per servire l’ultimo tocco. Contributo importante anche in fase di non possesso

Osimhen 8.5 – La bellezza di vederlo giocare è immensa: si diverte, si emoziona ed emoziona chi lo vede. Due gol, una serie di scatti, di infinita voglia e rabbia agonistica. Non solo i due gol, anche l’assist che chiude il match (83′ Petagna sv)

All. Gattuso 7.5 – Ne mancano tre per la conquista della Champions. Conta solo questo: grande prova contro lo Spezia, semplicemente annichilito

Arb. Irrati 7 – Gara non difficile da dirigere, ma è sempre vicino alla palla, segue con grande attenzione l’azione



TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , Marchizza; Estevez (78′ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (46′ Piccoli), Agudelo (78′ Saponara), Gyasi (68′ Farias). A disp. Zoet; Terzi, Bastoni, Erlic, Ferrer, Agoume, Pobega; Galabinov. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj (69′ Mario Rui); Demme, Fabian Ruiz; Politano (76′ Lozano), Zielinski (69′ Mertens – 76′ Elmas), Insigne, Osimhen (83′ Petagna). A disp. Ospina, Contini; Zedadka, Costanzo; Bakayoko, Labriola; D’Agostino. All. Gattuso

ARBITRO: Irrati di Pistoia

RETI: 16′ Zielinski, 23′ e 44′ Osimhen, 64′ Piccoli, 78′ Lozano

AMMONITI: Hysaj (N), Ricci (S), Vignali (S), Osimhen (N)

ESPULSI: