Il Napoli di Gattuso stravince con lo Spezia ma perde per infortunio uno dei giocatori migliori. Condizioni da valutare in vista della gara con l’Udinese







Il Napoli sta stravincendo la gara con lo Spezia e in questo momento è secondo in classifica a 70 punti, davanti ad Atalanta, Juventus e Milan. Non solo buone notizie, però, per gli azzurri: poco dopo la mezz’ora, infatti, si è fatto male alla caviglia Dries Mertens. L’attaccante belga è uscito dal campo e subito rientrato ma, visto che zoppicava vistostamente e che la gara è di fatto chiusa, Gattuso ha preferito sostituirlo. Mertens non l’ha presa bene tanto che ha lasciato il campo scuro in volto calciando poi una bottiglietta che era nei pressi della panchina.

Il tecnico calabrese ha probabilmente fatto finta di nulla, preferendo rimanere concentrato sul match. Da valutare però le condizioni di Mertens in vista della sfida di martedì contro l’Udinese, sfida ovviamente importante in chiave corsa Champions.