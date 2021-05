Serie A, poker Napoli a La Spezia | Orsolini risponde a De Paul

Tutto facile per il Napoli sul campo dello Spezia. 1-1 tra Udinese e Bologna: ecco i risultati degli anticipi delle 15

Vanno in archivio i primi due match della 35esima giornata di Serie A. Il Napoli di Gattuso ritrova il successo dopo il passo falso col Cagliari travolgendo lo Spezia. L’assoluto protagonista di giornata è Osimhen, autore di una doppietta e un assist. Di Zielinski il gol che apre le marcature, di Lozano il poker finale. In mezzo la rete di Piccoli. Alla Dacia Arena di Udine è invece 1-1 tra Udinese e Bologna, ormai salve. Orsolini, su rigore, risponde al solito De Paul. Ecco i risultati e la classifica aggiornata, con gli azzurri momentaneamente secondi in attesa dell’Atalanta e dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

SPEZIA-NAPOLI 1-4: 15′ Zielinski (N), 23′ e 44′ Osimhen (N), 64′ Piccoli (S), 80′ Lozano (N)

UDINESE-BOLOGNA 1-1: 23′ De Paul (U), 82′ rig. Orsolini (B)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Genoa 36, Fiorentina 35, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più