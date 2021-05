CM.IT | Napoli, Mertens rischia di aver terminato il campionato: le ultime

Trauma distorsivo alla caviglia per Mertens: ecco le condizioni dell’attaccante belga in vista del finale di stagione

Il Napoli di Gattuso deve gestire le indisponibilità fino all’ultimo istante di una stagione piuttosto sfortunata. Ospina è rientrato tra i convocati soltanto oggi, Ghoulam ha terminato la stagione il 7 marzo con l’ennesimo infortunio rimediato contro il Bologna. Rischiano seriamente di aver finito il campionato anzitempo anche Koulibaly che, dopo la partita contro il Cagliari, ha rimediato la distrazione muscolare di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra, e Maksimovic fermo causa Covid-19 (dipenderà dal virus e dai tamponi se riuscirà a tornare almeno per l’ultima partita contro il Verona). Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

All’elenco degli indisponibili si aggiunge anche Mertens che contro lo Spezia ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il 16 dicembre scorso il belga contro l’Inter a San Siro si è fermato per due mesi per lo stesso problema all’altra caviglia, e ora rischia di aver terminato il campionato quando mancano ancora tre gare. Contro l’Udinese martedì sera sicuramente non ci sarà, poi le sue condizioni saranno monitorate costantemente ma il pericolo c’è anche perché, in vista dell’Europeo, ci sarà la massima cautela.