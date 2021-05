Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Sampdoria, match del ‘Meazza’ valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri avanti 3-1: doppietta per Sanchez

L’Inter non si fa distrarre dalla festa scudetto e rifila un tris di reti già nel primo tempo alla Sampdoria nell’anticipo della 35° giornata di campionato. Gagliardini servito da Young apre subito la contesa dopo soli 4 minuti, prima della doppietta di uno scatenato Sanchez che sfrutta al meglio le giocate dello stesso numero 5 e del sempre attivissimo Hakimi sulla destra. Dell’ex Keita il guizzo del momentaneo 2-1 della squadra blucerchiata. Male Tonelli e in generale tutta la difesa della Sampdoria, in ombra Lautaro nell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

INTER

Handanovic 5,5

D’Ambrosio 6

Ranocchia 6

Bastoni 6

Hakimi 7

Vecino 5,5

Eriksen 6,5

Gagliardini 7

Young 6,5

Sanchez 7,5

Lautaro Martinez 5,5

All. Conte 6,5

SAMPDORIA

Audero 5,5

Bereszynski 5

Tonelli 5

Colley 5,5

Augello 5,5

Candreva 5,5

Thorsby 5,5

Adrien Silva 5

Jankto 6

Ramirez 5

Keita 6,5

All. Ranieri 5,5

Arbitro: Ayroldi 6

TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-1

4′ Gagliardini; 26′ e 36′ Sanchez; 34′ Keita (S)

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Radu, Padelli, de Vrij, Skriniar, Darmian, Perisic, Brozovic, Barella, Sensi, Lukaku, Pinamonti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Ramirez, Keita. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Yoshida, Askildsen, Ferrari, Ekdal, Verre, Leris, Damsgaard, Gabbiadini, Quagliarella Torregrossa

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Orsato

Ammoniti: Tonelli (S)

Espulsi:

Note: recupero 0′