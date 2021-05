Al termine di Inter-Sampdoria ha parlato Claudio Ranieri. Il tecnico dei blucerchiati traccia un bilancio della stagione della sua squadra









Claudio Ranieri – intervenuto ai microfoni di Sky – ha analizzato il ko della sua Sampdoria contro l‘Inter: “”E’ stato merito degli avversari e non demerito nostro – esordisce il tecnico -. Abbiamo corso di più ma male, abbiamo tre partite per tornare a correre come abbiamo fatto. Ho detto ai ragazzi di festeggiare l’Inter, come fanno in Inghilterra e loro non hanno avuto alcun dubbio. E’ lo sport e va premiato con queste piccole manifestazione. Volevamo far bene. Abbiamo cercato di fare quello che è nelle nostre corde ma a loro oggi riusciva davvero tutto. Oggi abbiamo sofferto, guardato e perso”.

BILANCIO STAGIONE – “Quando sono arrivato la Samp era ultima in classifica, tutti quanti abbiamo fatto un lavoro certosino per tirar su l’autostima e ci siamo salvati. Ci è stato chiesto un campionato non sofferto e noi abbiamo fatto un campionato dignitoso con vittorie di prestigio. Il bilancio è positivo e i tifosi penso siano contenti”

FINALE CHAMPIONS – “Mahrez o Kante? Mi auguro che facciano entrambi una grande partita. Non ci avevo pensato effettivamente”