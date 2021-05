Trovato l’accordo per il rinnovo di Neymar. Il PSG blinda l’attaccante brasiliano che era finito di nuovo nel mirino del Barcellona

Dopo un lungo tira e molla Neymar ha deciso il suo futuro. L’attaccante brasiliano, nel mirino soprattutto del Barcellona, ha scelto di restare ancora a Parigi per continuare il proprio percorso con il Paris Saint Germain. Come anticipato da ‘L’Equipe’ il rinnovo con i transalpini è ormai cosa fatta e lo legherà al club fino al 30 giugno 2026.

Con il nuovo contratto il giocatore arriverà a percepire l’incredibile cifra di 36 milioni di euro a stagione, con buona pace di chi come il Barça sperava di fargli cambiare aria in estate, per riportarlo alla corte di Messi. Un segnale forte da parte di di Al-Khelaïfi, neopresidente anche dell’ECA, che ora avrà da sciogliere solo le riserve riguardanti il futuro di Kylian Mbappe che piace alle altre big europee. Per francese, in scadenza 2022, sono ancora in corso le trattative.