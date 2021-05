Il calciomercato Inter potrebbe vagliare il colpo Veretout dalla Roma per l’eventuale dopo Brozovic, c’è il sì dei bookmaker

Tra i migliori elementi della rosa di Conte, quest’anno Brozovic è stato protagonista di un’ottima stagione con l’Inter. Nonostante la sua importanza nel club, però, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 non è ancora arrivato. La società non è in ottime condizioni economiche e la sua partenza nel prossimo calciomercato estivo non è da escludere. Per sostituirlo, Marotta potrebbe valutare l’opzione Veretout della Roma.

Così come Brozovic con l’Inter, anche Veretout è in trattativa con la Roma per il rinnovo. Il suo contratto scade nel 2024 e le pretendenti sono state molteplici nelle ultime sessioni. Così, anche i bookmaker oggi hanno iniziato a quotare a 4 il possibile passaggio del giocatore all’Inter. I nerazzurri acquisterebbero così dal ‘vecchio amico’ Mourinho un elemento importante per il loro centrocampo.