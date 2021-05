L’Inter potrebbe sacrificare un pezzo pregiato della rosa in vista dell’estate: annuncio clamoroso sul futuro di Eriksen e Lautaro Martinez









Lo scudetto ha rappresentato un traguardo fondamentale in casa Inter. Ma il club sta vivendo una situazione finanziaria non poco problematica e ciò potrebbe dare vita a dei sacrifici in sede di calciomercato riguardo la rosa attuale. Possibile l’addio di un big per ridare un po’ di ossigeno alle casse societarie. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A questo proposito è intervenuto il giornalista Gianluca Rossi a ‘Top calcio 24’, rilasciando un clamoroso annuncio sul futuro di Eriksen e Lautaro Martinez: “La mia sensazione è che Eriksen sia il pezzo pregiato che verrà sacrificato nel prossimo calciomercato e che il suo stipendio verrà dato a Lautaro per tenerlo e premiarlo“.

