Il futuro di Balotelli al Monza sembra essere più chiaro: arriva un importante annuncio a tal proposito da parte del fratello Enock

Balotelli e il Monza. Un rapporto che sembra destinato a continuare. Si è reso assoluto protagonista nelle ultime tre giornate di Serie B a suon di gol e sta tenendo a galla le speranze di promozione diretta dei brianzoli, attualmente terzi in classifica. Il fratello Enock, in esclusiva ai microfoni di ‘SerieBnews.com’, ha fatto chiarezza riguardo al futuro del bomber ex Inter, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. “Mario è molto contento di essere al Monza. Crede tantissimo nel progetto che gli è stato presentato ed è davvero felice di giocare per la società di Galliani e Berlusconi, che considera persone di famiglia”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio Muriel | L’annuncio sul futuro!

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il fratello del bomber ha, poi, concluso: “È una sfida che vuole portare a termine, per ricambiare la fiducia che il club e la dirigenza gli ha riservato in questi mesi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Emanuele Tavano