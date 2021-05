Roma-Manchester United, Mourinho è già tifoso | Il commento sui social

Dopo l’uscita dall’Europa League da parte della Roma, arriva il commento di José Mourinho su Instagram che fa impazzire i giallorossi

Jose Mourinho non perde di vista la sua Roma. Sì, perché questa – nonostante la presenza di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa – in qualche modo è già la sua Roma. E anche sui social lo sta facendo vedere in maniera neanche troppo nascosta. Alla presentazione il ‘Daje‘, poi la cover e le dichiarazioni che hanno caricato i suoi tifosi. Oggi ha visto la partita contro il Manchester United, la vittoria con i giovani che dovrà valutare lui stesso al suo arrivo. E lo Special One ha gioito per il 3-2 giallorosso che non è valso la finale di Europa League, ma che ha lasciato delle buone sensazioni.

Roma, il commento di Mourinho

Nel post con cui la Roma ha celebrato la vittoria su Instagram, è subito arrivato il commento di Mourinho: due cuori, uno giallo e uno rosso, per esprimere la sua felicità. Come un tifoso qualunque. Solo che lui è lo Special One e ovviamente è arrivata una pioggia di like e commenti di sostenitori romanisti già impazziti per Mou. Curioso che nella foto ci sia Mkhitaryan, proprio il giocatore che almeno sulla carta dovrebbe essere il meno contento dell’arrivo di Mourinho. L’armeno non aveva un rapporto idilliaco col portoghese ed è ancora in scadenza di contratto. Magari può essere un messaggio (positivo) indiretto da parte del tecnico anche nei suoi confronti.