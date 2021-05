Razzo cinese, la Protezione Civile: “Allerta in 9 Regioni italiane”

La caduta di frammenti del razzo spaziale cinese potrebbe coinvolgere 9 Regioni italiane: allerta della Protezione Civile

Allerta della Protezione Civile per il rientro sulla Terra del razzo spaziale cinese 'Lunga marcia 5B'. La caduta di frammenti del razzo potrebbero interessare 9 Regioni italiane: si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il rientro è previsto per il 9 maggio verso le ore 2:24, con un margine temporale di incertezza di 6 ore. Gli esperti consigliano di rimanere all'interno degli edifici.

La Protezione Civile ha fornito delle indicazioni utili alla popolazione, affinché si evitino problemi. “Stare in casa, lontani da porte e finestre”. Inoltre, sono arrivate anche rassicurazioni riguardo all’entità del pericolo: “È poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, per questo sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti”.