Champions League, finale a Wembley? La mossa del governo inglese

Champions League, possibile ribaltone nella sede della finale: da Istanbul il match potrebbe trasferirsi a Wembley

Finale di Champions League tutta inglese tra Manchester City e Chelsea e che potrebbe vedere come teatro anche il tempio britannico di Wembley. Perlomeno, questa è l’intenzione del governo di Boris Johnson.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Infatti, quest’oggi da parte dell’Inghilterra è stata inserita anche la Turchia nella zona rossa per i viaggi, per la situazione epidemiologica del coronavirus. In questo modo, sarebbe impossibile per i tifosi delle due squadre raggiungere Istanbul per la gara del 29 maggio, data la successiva quarantena di 10 giorni da osservare al rientro. Il ministro dei trasporti britannico, Grant Shapps, ha spiegato: “Siamo in trattativa con la Uefa su questo argomento e pronti ad ospitare la finale”.