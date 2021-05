Juventus e Milan restano attente al mercato dei futuri parametri zero, a caccia di occasioni. Dalla Francia sfuma un possibile obiettivo

Il prossimo sarà un calciomercato incentrato anche sulle grandi occasioni, alla luce di una crisi economica galoppante ed alimentata ulteriormente dal Coronavirus. Lo sanno bene club come Juventus e Milan, sempre molto attente a quanto accade con i calciatori a scadenza di contratto, nel tentativo di assicurarsi importanti colpi a parametro zero. Tra questi c’era anche il terzino del Marsiglia, Jordan Amavi, che era finito sotto la lente di ingrandimento proprio di bianconeri e rossoneri nei mesi scorsi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, niente Juventus e Milan: Amavi rinnova

Amavi sembrava dovesse lasciare il club transalpino in estate a parametro zero, ma grazie anche al lavoro di Sampaoli si è arrivati ad una soluzione differenti. Il Marsiglia ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale del terzino, con buona pace di club interessati come Juventus e Milan: “Jordan Amavi ha prolungato il suo contratto con l’Olympique de Marseille. Indosserà i colori del Club fino al 2025. Dal suo arrivo a Marsiglia, Jordan Amavi ha giocato in tutte le competizioni 121 partite (o 30 partite a stagione) per un totale di 3 gol”.

L’OM saluta così e con un paio di fotografie in allegato il prolungamento importante di Amavi, che resterà così legato ai colori biancoazzurri.