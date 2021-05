Il futuro di Donnarumma potrebbe essere lontano sia dal Milan che dalla Juventus: Chelsea e Tottenham pronte all’affondo

Il big match di domenica tra Juventus e Milan potrebbe avere in palio molto più che i 3 punti. Uscire sconfitti dall’Allianz Stadium, infatti, rischierebbe di mettere fine alla corsa alla prossima Champions League: uno scenario che entrambe le società vorrebbero evitare ad ogni costo. Tanti sono gli intrecci fra i due club, anche sul mercato: in primis, il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, nonostante ormai manchi poco più di un mese, non c’è nessun accordo in vista per il rinnovo. Anzi, più passa il tempo e più l’addio appare come inevitabile. Il futuro del portiere classe ’99, gestito da Mino Raiola, alla fine potrebbe essere lontano dalla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Juve anticipata | Chelsea e Tottenham per Donnarumma

Come raccontato su queste pagine, l’interesse della Juventus per Donnarumma si è manifestato anche nella ricerca di una cessione in Premier per Szczesny. Tentativo che, al momento, non sembra aver portato i frutti sperati. Alla fine, infatti, potrebbe essere il portiere del Milan a finire nel campionato inglese. Secondo le fonti di ‘Express’, l’addio di Donnarumma al club meneghino sarebbe inevitabile e Chelsea e Tottenham sarebbero pronte a trovare l’accordo con l’entourage del giocatore. I ‘Blues’, freschi della qualificazione alla finale di Champions League, non sarebbero soddisfatti del proprio portiere e potrebbero regalare a Tuchel un nuovo numero ‘1’.

Discorso analogo per gli ‘Spurs’, con Hugo Lloris che ormai è considerato nella fase calante della carriera. Il club londinese, quindi, vorrebbe consegnare la propria porta a Donnarumma. In tutto questo, Juventus e Milan potrebbero restare col cerino in mano e dovrebbero optare per soluzioni differenti. I bianconeri continuerebbero con Szczesny ancora per qualche stagione, mentre i rossoneri potrebbero affondare il colpo su Maignan. L’intreccio fra i due grandi club italiani potrebbe risolversi in un nulla di fatto, con l’unica conseguenza che il portiere della Nazionale dica addio alla Serie A. Il futuro di Donnarumma potrebbe essere in Premier League: corsa a due tra Chelsea e Tottenham.