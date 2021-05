Al termine della stagione andrà valutato anche il futuro di Paulo Dybala. L’argentino sembra destinato all’addio: il tempo è scaduto

Tra i più deludenti nella complessa stagione della Juventus c’è sicuramente Paulo Dybala, che ha accumulato non pochi problemi fisici che ne hanno anche condizionato il rendimento. L’argentino dopo un’annata da Mvp è infatti sparito dai radar, per tornare a brillare solo in rare e sporadiche circostanze della stagione. Dybala non è quindi più centrale nel progetto tecnico della società di Agnelli che vorrebbe piazzarlo sul mercato durante la prossima estate, considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2022, con tanto di pericolo di perderlo a costo zero. La situazione rinnovo è infatti finita in totale standby, a causa sia delle alte richieste alte dell’entourage che della pesante flessione di rendimento del ragazzo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, tempo scaduto per Dybala: ciclo finito

L’avventura di Dybala alla Juventus potrebbe essere quindi al capolinea, come si evince anche dalle parole di Francesco Repice in diretta Twitch sul canale di ‘Juventibus’: “Non ripartirei da Dybala. Il tempo mi sembra scaduto, per un motivo o per un altro. Parlavamo di questo ragazzo come il sostituto di Messi nella nazionale argentina, ma non mi pare questo il caso. Fatica anche a giocargli a fianco. La Juventus lo aveva mollato. O fa la seconda punta o la mezzala, e non avendo il fisico fa la seconda punta al fianco di un centravanti vero. Ronaldo? No, Morata“.