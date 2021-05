Il futuro del talento del Lione Houssem Aouar potrebbe essere lontano dal club del presidente Jean-Michel Aulas che ne ha parlato in conferenza

La Juventus in questa annata piuttosto negativa ha denotato non poche difficoltà soprattutto a centrocampo. La compagine di Pirlo ha fatto spesso faticare ad avviare l’azione, complice l’involuzione di alcuni calciatori e le difficoltà di adattamento di altri come Arthur. Per queste ragioni al termine dell’attuale stagione, la dirigenza juventina ha tra gli obiettivi principali proprio quello di potenziare la mediana, con un calciatore che abbini quantità, qualità e magari anche qualche gol. Identikit questo che potrebbe corrispondere tranquillamente al nome di Houssem Aouar, calciatore spesso accostato alla Juventus ed in attesa di conoscere il proprio destino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, da Donnarumma a Demiral | Gli intrecci di mercato

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Paglialunga: “Con Pirlo si sbaglia due volte. Donnarumma illeggibile”

Calciomercato Juventus, annuncio su Aouar: “Proveremo ad accontentarlo”

Aouar ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni a Lione, e sembra pronto al grande salto verso un top club assoluto del calcio europeo. Intanto in casa OL sperano di trattenerlo, ma il presidente Jean-Michel Aulas in conferenza stampa ha annunciato: “La partenza di Houssem non è un desiderio dell’Olympique Lione. Vogliamo trattenerlo. Ha la fortuna di essere un nazionale. Non so se avrà la possibilità di giocare l’Europeo con la Francia, ma c’è anche il Mondiale in Qatar che si svolgerà in seguito. È uno dei punti di forza dell’Olympique Lyonnais. Se vuole partire, proveremo come sempre ad accontentarlo come abbiamo fatto con chi si è formato e sviluppato nel club. Dopo, se le offerte non corrispondono a quello che vogliamo, rimarrà a Lione e saremo molto contenti”.