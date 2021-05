Adani in tendenza su Twitter. Tantissimi i messaggi sull’ex calciatore, oggi a Sky, dopo le dichiarazioni di Roberto Baggio

Roberto Baggio raramente è risultato banale. In campo non lo è mai stato, ma anche fuori, le sue dichiarazioni(non tantissime per la verità) fanno sempre discutere. Le ultime del ‘Divin Codino’ – “Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con lemani” – hanno trovato il consenso di molti tifosi, che si sono scatenati sui social.

💥Roby #Baggio parla poco, ma quando lo fa non è mai banale💣

D'accordo con lui❓ pic.twitter.com/dNTl2jpFyX — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 7, 2021

Molti sono dell’idea che le dichiarazioni di Baggio siano rivolte ad Adani, che inevitabilmente è entrato in tendenza su Twitter.

Ogni riferimento a Lele Adani non è puramente casuale. — Sara (@Sara96974300) May 7, 2021

Allegri dopo le dichiarazioni di Baggio su #Adani pic.twitter.com/wi0nvNwxgO — Pat (@petrit_shehaj) May 7, 2021

Chissà se Adani sa fare tre palleggi con le mani — Cob (@Cobretti_80) May 7, 2021