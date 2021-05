Pau Lopez dovrà sottoporsi a un intervento alla spalla sinistra, lussata a Old Trafford: le tempistiche









La Roma sta continuando a perdere i pezzi. Una squadra incerottata questa sera proverà un’impresa quasi impossibile contro il Manchester United dopo aver perso 6-2 all’andata a Old Trafford. Tanti assenti per Paulo Fonseca, alle sue ultime partite in giallorosso, tra cui Carles Perez, Diawara, Zaniolo, El Shaarawy, Spinazzola, Veretout e Pau Lopez. Il portiere spagnolo si è infortunato proprio nel match di giovedì scorso, per lui una lussazione alla spalla sinistra in occasione di una parata su un tiro di Pogba, apparentemente innocua.

Invece ci sarà bisogno di un’operazione chirurgica: l’intervento ci sarà questo sabato a Roma (verosimilmente a Villa Stuart). Per i tempi di recupero, l’estremo difensore ex Betis – al centro delle voci di mercato dopo un’annata deludente – parliamo di un periodo tra i due mesi e mezzo e i tre. Quindi Pau Lopez salterà quasi tutta la preparazione estiva, complicando anche i piani della Roma di una cessione così come le valutazioni del nuovo allenatore Jose Mourinho. Nel finale di stagione, invece, Fonseca alternerà Mirante e Fuzato.