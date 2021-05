Senza pace la Roma che anche durante il primo tempo del ritorno con il Manchester United perde un altro calciatore per infortunio

La Roma non conosce pace sul fronte infortunio. Paulo Fonseca perde un altro calciatore nel corso del primo tempo della sfida di Manchester United. Nel ritorno della semifinale di Europa League, con le squadre ancora sullo 0-0 dopo il 6-2 dell’andata, è Chris Smalling ad alzare bandiera bianca. Il centrale inglese si è fermato intorno alla mezzora della prima frazione di gioco per un problema muscolare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ex del match ha accusato un fastidio alla coscia e ha buttato fuori il pallone accasciandosi a terra. Inutile l’intervento dei sanitari, Smalling ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Fonseca ha mandato in campo il giovane centrocampista Darboe che aveva fatto il suo esordio in Serie A contro la Sampdoria.