Roma

Mirante 6: bravo su Cavani, non può granché sul gol del Matador. Non perfetto in una respinta, reattivo in uscita.

Karsdorp 6: parte così così, non spinge granché ma ultimamente non lo vediamo quasi mai in proiezione offensiva. Ha un’ottima occasione ma subisce una delle tante parate di De Gea. Nella ripresa qualche buona diagonale, controlla la situazione in tranquillità.

Smalling 6: gioca bene fino a quando resta in campo. Non è la sua stagione. Dal 28′ Darboe 6,5: entra molto bene, con personalità, non ha paura dei giganti che si trova davanti. Resta basso a pulire palloni a ripetizione, mica male.

Ibanez 5: torna un po’ nel panico. Non trasmette sicurezza né in marcatura né col pallone tra i piedi. La sua crescita sembra essersi un po’ fermata, si perde Cavani sul 2-2.

Peres 5,5: si deve arrendere pure lui per infortunio. Gioca una prestazione discreta, con le solite amnesie. Dal 69′ Santon 6: si limita a controllare la sua zona, qualcosa concede.

Mancini 5,5: torna a centrocampo dopo una vita, non è proprio la stessa musica di una stagione fa. Fatica a trovare la posizione giusta, si perde l’uomo in un paio di situazioni pericolose. Poi riprende in mano le redini.

Cristante 6,5: i soliti errorini in impostazione, ma sulla trequarti ha un altro peso perché ha i tempi giusti, come dimostra nel pareggio di Dzeko. Poi pure nel gol del raddoppio. Se avesse giocato sempre lì…

Mkhitaryan 6: è più pimpante, però si mangia troppi gol. La qualità nella transizione del pallone non si discute, però davanti alla porta lascia troppi troppi rimpianti. Magari non succedeva, ma sarebbe stata un’altra partita. Certo nella ripresa non è neanche fortunato, prende pure un palo.

Pellegrini 7: grande partita del capitano della Roma. Ha fatto di tutto, con grande carica agonistica. Importantissimo in tutte le fasi, è sempre altissimo per cercare di recuperare subito il pallone e questo permette ai giallorossi di avere tante occasioni. Il suo zampino c’è dappertutto.

Pedro 6: va a fiammate alla Carles Perez. Però è molto prezioso nel secondo tempo, si accende al momento giusto e fa l’assist per il pareggio. In area c’è sempre, anche se sembra lontano dai tempi migliori. Dal 76′ Zalewski 6,5: una serata che non dimenticherà: gol o autogol. Al debutto. una bella notizia per la Roma.

Dzeko 6,5: fisicamente sembra in ritardo, ha poche occasioni e anche quando lanciato in profondità va in difficoltà contro uno come Bailly. Sta lì, pareggia, è una presenza. Quando vede Manchester è particolarmente ispirato. Dal 76′ Mayoral sv

All. Fonseca 6,5: finalmente difesa a 4, finalmente Cristante più avanti. Finalmente una partita della Roma. Una vittoria di prestigio, una prestazione d’orgoglio di tutta la rosa in emergenza totale. Per una volta i tifosi possono essere fieri.