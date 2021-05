Europa League, Roma-Manchester United | Le probabili formazioni

Le ultime news Roma riguardano la sfida di stasera in Europa League contro il Manchester United. Le probabili formazioni di Fonseca e Solskjaer

Serve un’impresa, anzi un miracolo sportivo. Dopo il 6-2 dell’andata, la Roma ha un piede e mezzo fuori dall’Europa League. Stasera allo stadio ‘Olimpico’, i giallorossi affrontano il Manchester United nel ritorno della semifinale. In attesa dell’arrivo di Mourinho la prossima stagione, Fonseca si affida ai titolari: fuori per infortunio Pau Lopez e Diawara, in campo andranno Mirante e Villar, con Cristante che torna in mediana. Niente turnover nemmeno per Solskjaer, intenzionato a schierare l’undici migliore per blindare l’accesso in finale. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer