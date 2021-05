La Roma non riesce a ribaltare il passivo dell’andata: Manchester United in finale di Europa League nonostante il 3-2

Il Manchester United va in finale di Europa League dove incontrerà il Villarreal. Finisce contro i Red Devils il percorso europeo della Roma: all’Olimpico è 3-2 nella semifinale di ritorno. Dopo il 6-2 dell’andata la squadra di Fonseca aveva poche possibilità di centrare il passaggio del turno ma ci ha provato. In avvio di gara in tre occasioni de Gea è stato bravo e fortunato ad evitare il gol, poi ci ha pensato Cavani ad archiviare la pratica approfittando delle maglie larghe della retroguardia giallorossa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nella ripresa scatto di orgoglio della Roma: Dzeko pareggia i conti, Cristante porta in vantaggio i padroni di casa che in pochi minuti hanno almeno tre nitide palle gol per calare il tris. La terza rete però non arriva, mentre Cavani risponde presente alla prima occasione utile: 2-2 e qualificazione archiviata definitivamente. Serve solo a salvare l’orgoglio il 3-2 siglato da Zalewski. Esce la Roma, pronta a passare nelle mani di Mourinho. Va in finale il Manchester United che affronterà il Villarreal che a Londra ha tenuto botta contro l’Arsenal: lo 0-0 finale permette agli spagnoli di andare avanti grazie al 2-1 maturato in Spagna.

ROMA-MANCHESTER UNITED 3-2 (and. 2-6): 39′ e 69′ Cavani (M), 57′ Dzeko (R), 60′ Cristante (R), 83′ Zalewski (R)

ARSENAL-VILLAREAL 0-0 (and. 1-2)