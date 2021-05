Dopo il rotondo 6-2 dell’andata, Roma e Manchester United si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League









Reduce dal clamoroso annuncio dell’arrivo di José Mourinho in panchina dalla prossima stagione, la Roma affronta il Manchester United nel ritorno della semifinale dell’Europa League. Dopo il roboante 6-2 dell’andata all’Old Trafford, per i giallorossi di Paulo Fonseca, la rimonta si presenta come una missione quasi impossibile. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer, oltre a contare sul largo vantaggio accumulato nel match di sette giorni fa, hanno riposato nella settimana scorsa in Premier League a causa della protesta dei propri tifosi che non ha consentito la disputa della partita contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MANCHESTER UNITED

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Peres; Mancini, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van De Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer

ARBITRO: Felix Brych (GER)