Calciomercato.it vi offre in tempo reale Arsenal-Villarreal, semifinale di ritorno di Europa League

Dopo il 2-1 dell’andata, il Villarreal fa visita all’Arsenal nella semifinale di ritorno di Europa League. Unai Emery deve difendere il piccolo vantaggio ottenuto in Spagna per completare la vendetta perfetta nei confronti della sua ex squadra. Arteta, dal canto suo, spera di raggiungere la finale per salvare una stagione a dir poco deludente. In caso di passaggio del turno, i Gunners raggiungeranno molto probabilmente lo United, forte del 6-2 dell’andata sulla Roma. Uno scenario che potrebbe vedere quattro squadre inglesi a battagliare per la conquista della Champions e dell’Europa League, come già successo nel 2019. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.