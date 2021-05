Coronavirus, nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE: le riaperture riattivano la circolazione del virus

Numeri in calo per quanto riguarda contagi, decessi e ricoveri ospedalieri, ma occorre tenere la guardia alta: la circolazione del virus è di nuovo in aumento. Questi i dati che emergono dal nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE sull’epidemia di coronavirus in Italia. Da migliorare ulteriormente i dati sulla campagna vaccinale: le 500mila somministrazioni al giorno vanno stabilizzate.

Nei giorni presi in esame, quelli dal 28 aprile al 4 maggio, rispetto alla settimana precedente diminuiscono i nuovi casi (78.309 vs 90.449), i morti (1.826 vs 2.279), gli attuali positivi (413.889 vs 448.149), i ricoverati (18.176 vs 20.312) e le terapie intensive (2.423 vs 2.748). Ma dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità si nota come l’Rt (indice di contagio) nel periodo 7-20 aprile sia di 0,85 rispetto allo 0,81 del periodo 31 marzo-13 aprile. Aumento dei contagi anche nelle fasce 3-5 anni e 6-10 anni, per la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Il che induce, con le ulteriori riaperture, a rimarcare l’importanza delle precauzioni individuali, dato che la copertura vaccinale sul totale è sì in crescita ma ancora insufficiente per arginare la circolazione del virus (prima dose attualmente al 25,5% circa della popolazione).