CMIT TV | TG Calciomercato: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con i principali temi del momento tra campo e calciomercato

Torna un nuovo appuntamento con: a partire dalle ore saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare dei principali temi di giornata. Consueto focus su tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato su e tutti i club del nostro campionato. Grande attenzione per lo scontro decisivo per la tra bianconeri e rossoneri, con tutte le situazioni bollenti in panchina. e tutti gli altri, oltre al tema tornato prepotentemente di attualità. Con noi avremo infatti l'autore dell'articolo di che ha scatenato una nuova bufera sull'esclusione di alcuni club dalle competizioni

Conduce Fabio Tarantino affiancato da Maurizio Russo. Inoltre avremo con noi anche degli ospiti importanti come Gabriele Marcotti di ESPN, il direttore del ‘Tgcom’ Paolo Liguori e l’ex difensore, ora allenatore, Sebastiano Siviglia.