Real Madrid, Hazard si scusa

Le scuse di Eden Hazard beccato dalle telecamere sorridente dopo l’uscita del Real Madrid contro il Chelsea

La sconfitta di ieri contro il Chelsea ha sancito per il Real Madrid l’uscita dalla Champions League. Ha fatto parecchio discutere la reazione di Eden Hazard, che non gioca più per i Blues ma per i Blancos, apparso sorridente quando Orsato ha fischiato la fine del match. Tante sono state le critiche verso il belga, che si è scusato attraverso una Instagram Stories: “Non volevo offendere i tifosi, ho letto tante dichiarazioni contro di me, giocare e vincere col Real Madrid è sempre stato il mio sogno“.

Parole che provano a gettare acqua sul fuoco. Hazard ha poi concluso: “La stagione non è ancora finita, siamo in corsa per la vittoria della Liga. Hala Madrid“. Insomma, il belga dovrà farsi perdonare in questo rush finale di stagione.