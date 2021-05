Niente Milan per Florian Thauvin, l’esterno francese in scadenza a giugno con il Marsiglia. In Francia confermano: volerà in Messico

Non sarà al Milan, né Italia (piaceva anche al Napoli) e nemmeno in Europa il futuro di Florian Thauvin. In scadenza a giugno con il Marsiglia e obiettivo a zero dei rossoneri oltre che di diversi altri club europei, l’esterno francese viaggia a sorpresa verso il Tigres. ‘La Provence’ conferma le notizie giunte nelle scorse ore dal Messico, parlando di accordo imminente sulla base di un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Al Tigres, Thauvin ritroverebbe l’ex compagno all’OM Gignac. Il bomber ora 35enne milita nel club di San Nicolás de los Garza dal luglio 2015, in quasi sei anni ha vinto ben 4 quattro campionati, coppe varie e la Concacaf-Champions.